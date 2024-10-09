Политика Заседание "Рамштайн" отложили, сейчас выбирается новая дата, - СМИ

2024-10-09 20:48

 

Встречу лидеров стран в формате "Рамштайн", которая должна была состояться в эту субботу, 12 октября, перенесли.

Об этом "Радио Свобода" сообщили источники в штаб-квартире НАТО.

"Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было быть 12 октября, отложили, новую дату определяют", - говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте говорил о намерении обсудить с президентом США Джо Байденом на заседании разрешение для Украины применять дальнобойное оружие по военным объектам в РФ.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отменил визит в Германию во время которого должен был принять участие в заседании контактной группы "Рамштайн".

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