Политика Рютте посетит ключевые объекты НАТО, связанные с помощью Украине

2024-10-14 18:26

 

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте посетит Германию.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"В понедельник, 14 октября 2024 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Верховное главнокомандование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) и совершит поездку в Германию", - говорится в сообщении.

В SHAPE Рютте встретится с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR), генералом Кристофером Каволи и другими высокопоставленными офицерами.

"Во второй половине дня Генеральный секретарь НАТО отправится в Висбаден, где встретится с министром обороны Германии Борисом Писториусом и посетит место расположения командования НАТО по вопросам безопасности и обучения - Украина (NSATU)", - сообщили в Альянсе.

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