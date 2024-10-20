Мир Северная Корея пригрозила Южной Корее войной: подробности

2024-10-20 11:30

 

КНДР заявила о найденном беспилотнике с ящиком открыток.

Северная Корея заявила, что якобы близ Пхеньяна был обнаружен южнокорейский беспилотник с ящиком открыток. Страна пригрозила Южной Корее войной, если подобный инцидент повторится снова.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Учитывая форму дрона, период полета, коробку для разбрасывания открыток, прикрепленную к нижней части фюзеляжа дрона и тому подобное, вполне вероятно, что именно он разбрасывал открытки над центром муниципалитета Пхеньяна. Но вывод еще не сделан", говорится в материале.

Северокорейские эксперты идентифицировали БПЛА как "малоразмерный дрон дистанционной разведки". Такие демонстрировались на военном параде в Южной Корее.

В Пхеньяне отмечают, что если военные подтвердят еще одно нарушение ее территориального пространства со стороны соседней Южной Кореи, то расценят это как "серьезную военную провокацию против суверенитета КНДР и объявления войны".

Пока официальный Сеул не прокомментировал инцидент с дроном и заявления Северной Кореи.

Как сообщалось , Северная Корея официально признала Южную Корею "враждебным государством". Отмечается, что 15 октября военные взорвали участки автомобильного и железнодорожного сообщения с Республикой Корея. Эти действия названы законными и направленными против враждебного государства, как определено Конституцией КНДР.

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