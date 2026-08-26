Трабзонспор оголосив про поповнення складу колишнім хавбеком Ліверпуля Фабінью. Про це йдеться в повідомленні пресслужби клубу.
Бразильський півзахисник у свої 32 роки приєднався до "бордово-синіх" у статусі вільного агента. Це стало можливим у зв’язку із завершенням контракту футболіста з Аль-Іттіхадом.
Нагадаємо, що за саудівський клуб гравець виступав протягом останніх трьох сезонів.
Турецький топклуб не дає подробиці підписаного контракту свого нового гравця.
У минулому сезоні Фабінью був учасником ігор Аль-Іттіхада у 44 матчах в усіх турнірах, зміг забити три голи і зробив чотири гольові передачі.
Нагадаємо, що у складі Трабзонспора також є українські футболісти: захисник Арсеній Батагов і залучений до команди цього літа півзахисник Руслан Маліновський.