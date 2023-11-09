Экономика На наличном рынке доллар и евро начали дорожать - курс валют на сегодня

2023-11-09 15:37

Курс гривны начал снижаться на наличном рынке к доллару и евро в конце рабочей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторингарынка.

Сегодня средний курс доллара поднялся на 5 копеек - до 37,65 гривны, курс евро вырос на 10 копеек - до 40,30 гривны. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 грн, евро - по 39,60 грн.

На межбанке курс доллара находится на уровне 36,03-36,05 (покупка-продажа). Это на 1 копейку меньше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Национальный банк вчера немного повысил официальный курс доллара на сегодняшний день после трех дней падения - 36,0407 грн за 1 доллар (+0,0036 грн). Курс евро составляет 38,4518 грн за 1 евро (-0,0322 грн).

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