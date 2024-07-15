Экономика Нацбанк опять снизил продажи валюты - доллар и евро будут дорожать

2024-07-15 09:37

Нацбанк Украины в очередной раз снизил продажи валюты. Такая тенденция длится больше месяца, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На минувшей неделе НБУ продал чуть более 532 млн. долларов на межбанковском валютном рынке, что заметно меньше показателя предыдущей (631 млн. долларов). Также регулятор купил 250 тысяч долларов.

В целом с начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке 15,4 млрд долларов, а приобрел – всего 117 млн ​​долларов.

За неделю доллар подорожал на 1,2% или на 50 копеек. Также НБУ установил рекордный курс для американской валюты – 40,8823 грн (+0,1677 грн).

В целом с начала 2024 года доллар по официальному курсу стал дороже уже на 8,0% или на 3,04 грн.

Напомним, Кабмин прогнозирует дальнейший рост курса доллара. Согласно Бюджетной декларации, в 2025 году средний курс вырастет на 10% до 45 грн/доллар.