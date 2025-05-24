Политика Трамп добивается серьезного расследования участия и заработка знаменитостей в кампании Камалы Харрис

2025-05-24 12:30

Дональд Трамп требует "серьезного расследования" участия знаменитостей в поддержке Камалы Харрис во время президентской кампании 2024 года. Об этом сообщает USA Today.

Среди звезд, которые попали под прицел президента США, - Бейонсе, Опра Уинфри и Брюс Спрингстин.

По его словам, Бейонсе якобы получила 11 миллионов долларов за выступление на митинге Харрис в Хьюстоне. Однако официальных подтверждений этой суммы нет.

Согласно информации издания, кампания Харрис действительно выплатила $165 тысяч компании Parkwood Production Media, которая принадлежит Бейонсе, за «создание предвыборной кампании». Однако мама певицы Тина Ноулз еще в 2024 году заявила, что ее дочь не получала гонорар, а наоборот - самостоятельно оплачивала перелеты и организационные расходы.

Опра Уинфри, в свою очередь, отметила, что также не брала личных гонораров:

"Я не брала никакого личного гонорара. Однако людям, которые работали над этой постановкой, нужно было заплатить. И им заплатили. Конец истории", - прокомментировала она.

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