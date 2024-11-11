ВОЙНА В Украине Отсрочку от мобилизации уже можно автоматически продлить через приложение "Резерв+"

2024-11-11 11:33

У многих украинцев закончилась отсрочка от мобилизации, но продлить ее уже можно онлайн - заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Как только у военнообязанного закончится отсрочка, а у большинства пользователей она заканчивается сегодня, 9 ноября, то есть фактически уже начиная с 10 ноября можно будет подать на следующую", – сказала Черногоренко.

Для этого, нужно обновить приложение "Резерв+" до последней версии. Отсрочка там может появиться автоматически, если вся необходимая информация о человеке уже есть в реестрах.

"Если человек, не находит себя в реестре, есть ошибки в фамилиях, налоговом коде, потому что эти реестры заполнялись людьми, которые могли ошибиться или как-то неверно внесли данные, вы можете обратиться в техподдержку "Резерв+" – сказала замминистра.

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2024-11-11 11:33
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ВОЙНА В Украине

Отключение света 4 часа через 4: при каком условии можно этого избежать 2024-11-11 16:48
роССияне казнили безоружных воинов в Курской области, - омбудсмен 2024-11-11 16:05
Франция передает Украине новую партию дальнобойных ракет SCALP 2024-11-11 15:39
Отсрочку от мобилизации уже можно автоматически продлить через приложение "Резерв+" 2024-11-11 11:33