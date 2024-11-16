Политика кремль усиливает давление на Европу относительно войны в Украине на фоне неопределенности США – ISW

2024-11-16 15:30

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что власти России усиливают давление на европейские страны в вопросе войны РФ против Украины на фоне неопределенности политики США.

Источник: ISW

Дословно ISW: "Кремль усиливает кампанию рефлекторного давления, направленную на то, чтобы повлиять на принятие решений на Западе в пользу России накануне или вместо возможных будущих переговоров об урегулировании войны в Украине".

Детали Правитель России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября и повторил несколько информационных нарративов Кремля, направленных на то, чтобы повлиять на немецкое правительство и другие западные государства с целью подтолкнуть Украину к преждевременным мирным переговорам вместо предоставления Украине дальнейшей военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок Шольца-Путина "ящиком Пандоры" и предупредил, что этот звонок помогает Путину достичь его ключевых целей: уменьшить свою изоляцию в международном сообществе и провести переговоры на желаемых для России условиях, "которые ни к чему не приведут".

Путин и другие высокопоставленные российские чиновники в последнее время усилили риторику, направленную на влияние на внешнюю политику нового правительства США во главе с новоизбранным президентом Дональдом Трампом.

Дословно ISW: "Кремль также недавно подтвердил свое нежелание идти на компромисс относительно условий любых возможных будущих переговоров, при этом четко указав, что давняя цель Кремля - полная капитуляция Украины - остается неизменной.

Кремль, вероятно, стремится воспользоваться неопределенностью относительно будущей политики США в отношении Украины, усиливая свою кампанию рефлекторного давления против европейских союзников Украины".

Детали Высокопоставленные российские чиновники, включая секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и министра обороны Андрея Белоусова, в частности, использовали телефонные звонки с западными политическими и военными чиновниками для продвижения кремлевских информационных нарративов и попыток заставить Запад пойти на преждевременные уступки в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины с 2022 года.

Вместе с тем западные партнеры Украины продолжают оказывать Украине военную поддержку с помощью различных средств и платформ.

Ключевые выводы ISW за 15 ноября: