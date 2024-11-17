Мир Сенат США требует проверить контакты Маска с роССией

2024-11-17 08:30

 

Демократы считают, что вероятные связи между Россией и Маском вызывают "серьезные вопросы о его надежности".

В США сенаторы-демократы, член комитета по иностранным делам Джин Шахин и глава комитета по вооруженным силам сената Джек Рид призвали Пентагон провести расследование относительно связей бизнесмена Илона Маска с Россией. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на текст письма сенаторов.
В частности, демократы призвали расследовать информацию о возможных телефонных разговорах, которые Маск якобы вел с официальными лицами в России, включая главу Кремля.

"Илон Маск, занимающий высокий государственный пост и имеющий доступ к секретной информации, возможно, поддерживает связи с врагом США, несмотря на контроль миллиардных контрактов Пентагона и разведки", - говорится в заявлении сенаторов.

Письмо было направлено генпрокурору Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагону Роберту Сторчу. Авторы считают, что контакты бизнесмена с правительством РФ могут оказывать влияние на контракты с правительством США, заключенные компанией Маска SpaceX.

Ранее Wall Street Journal опубликовал материал, в котором утверждалось, что Владимир Путин и Илон Маск находятся в постоянном контакте. В Кремле это отрицают.

Почти постоянное присутствие миллиардера Илона Маска в резиденции новоизбранного президента США Дональда Трампа во Флориде в течение недели после дня выборов начало раздражать ближайшее оцепление республиканца.

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск встретился с послом Ирана в ООН Амиром Саидой Иравани. Стороны обсудили снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

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