Мир Сенат США требует проверить контакты Маска с роССией

2024-11-17 08:30

Демократы считают, что вероятные связи между Россией и Маском вызывают "серьезные вопросы о его надежности".

В США сенаторы-демократы, член комитета по иностранным делам Джин Шахин и глава комитета по вооруженным силам сената Джек Рид призвали Пентагон провести расследование относительно связей бизнесмена Илона Маска с Россией. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на текст письма сенаторов.

В частности, демократы призвали расследовать информацию о возможных телефонных разговорах, которые Маск якобы вел с официальными лицами в России, включая главу Кремля.



"Илон Маск, занимающий высокий государственный пост и имеющий доступ к секретной информации, возможно, поддерживает связи с врагом США, несмотря на контроль миллиардных контрактов Пентагона и разведки", - говорится в заявлении сенаторов.



Письмо было направлено генпрокурору Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагону Роберту Сторчу. Авторы считают, что контакты бизнесмена с правительством РФ могут оказывать влияние на контракты с правительством США, заключенные компанией Маска SpaceX.



Ранее Wall Street Journal опубликовал материал, в котором утверждалось, что Владимир Путин и Илон Маск находятся в постоянном контакте. В Кремле это отрицают.



Почти постоянное присутствие миллиардера Илона Маска в резиденции новоизбранного президента США Дональда Трампа во Флориде в течение недели после дня выборов начало раздражать ближайшее оцепление республиканца.



Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск встретился с послом Ирана в ООН Амиром Саидой Иравани. Стороны обсудили снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном.