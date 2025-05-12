Мир Великобритания уже готовится возобновить прямое авиасообщение с Украиной

2025-05-12 12:35

Великобритания работает над возобновлением авиасообщения с Украиной сразу после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер на пресс-конференции в Киеве по итогам саммита "коалиции решительных".

Он заявил, что процесс возобновления авиасообщения займет некоторое время.

"Я рад, что британские эксперты работают на местах, чтобы поддержать восстановление авиасообщения с Украиной, как только будет достигнуто прекращение огня. Это займет некоторое время, но это станет огромным моментом в восстановлении украинской экономики, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединить семьи, разведенные войной", - заявил он.

Он добавил, что Великобритания стремится видеть Украину безопасной и преуспевающей.

В Польше заявили, что после открытия воздушного пространства над Украиной хотят первыми возобновить авиасообщение с украинскими городами.

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