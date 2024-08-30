Мир 3 сентября в Латвии стартуют масштабные военные учения НАТО Namejs 2024

2024-08-30 17:29

С 3 сентября по всей Латвии стартуют масштабные военные учения Namejs 2024, организованные Национальными вооруженными силами. 

По данным Delfi, участие примут около 11 тысяч военнослужащих страны и силы союзников. В частности, военнослужащие из США, Эстонии и Литвы, многонациональные боевые группы НАТО, входящие в состав Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск, многонациональные бригады штаба НАТО в Латвии, подразделение интеграции сил НАТО в Латвии и командование Вооруженных сил Канады в Латвии.

Отдельно обучение поддержат силы быстрого реагирования и представители штабов НАТО разных уровней.

С целью усовершенствования и укрепления способности выполнять задачи в случае угрозы, в учениях Namejs 2024 планируется отработать сотрудничество с Центром операционного руководства Гражданской обороны, в частности, с Государственной канцелярией, отраслевыми министерствами и их подведомственными учреждениями.

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