Мир 14 октября стартуют двухнедельные ядерные учения НАТО Steadfast Noon

2024-10-11 20:34

НАТО в понедельник, 14 октября, начнет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в Лондоне, передает ЕП.

Истребители F-35A и бомбардировщики B-52 будут среди около 60 самолетов из 13 стран, которые примут участие в учениях.

Steadfast Noon продлятся около двух недель. Обучение будет особенно сосредоточено на Великобритании, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах.

"В неопределенном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готова и способна ответить на любую угрозу", - сказал Рютте.

Обучение не предполагает использование боевого оружия. Но около 2000 военнослужащих, участвующих в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут американские ядерные боеголовки.