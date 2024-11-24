Политика Сикорский сказал, когда закончится война в Украине

2024-11-24 11:30

Главным условием для этого является убедить Путина, что он не сможет выиграть войну против украинского народа.

Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать, поскольку в этом случае закончится и Украина. Война закончится, когда Путин перестанет воевать.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский винтервьюГолосу Америки. "Все хотят мира. Если бы Украина капитулировала, был бы мир. Поэтому Путин тоже хочет мира. Вопрос в том, на каких условиях", - отметил польский министр.

Он сказал, что вопрос в том, будет ли соблюден Устав ООН, будут ли соблюдены гарантии безопасности, которые Украина уже имела, в том числе и от РФ, и вопрос в том, как этого достичь.

"Война закончится не тогда, когда Украина перестанет воевать - в этом случае закончится и Украина. Война закончится, когда Путин перестанет воевать. Значит, нужно, чтобы он пришел к выводу, что война была ошибкой и ее невозможно выиграть...", - подчеркнул Сикорский.

"Он на самом деле ближе к этому, чем притворяется. Он - самохвалец... Он пытается взять на себя роль в гипотетических переговорах, но США, Европа и Украина имеют более сильные карты, чем он думает", - акцентировал Сикорский.

Вероятные переговоры с РФ

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с РФ возможны только, если Украина будет сильной и не наедине "с убийцей".

Ранее Путин выдвинул ультиматум для прекращения боевых действий в Украине. В частности, он захотел, чтобы Украина отказалась от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.