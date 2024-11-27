Жизнь В Тернополе задержали мужчину, который на фасадах почти двух десятков церквей написал "число зверя"

2024-11-27 13:34

Тернопольские правоохранители задержали мужчину, который на фасадах местных церквей баллончиком написал число 666 (в Откровении Ивана Богослова - последней книге Нового Завета - говорится об отметках в форме этой цифры на апокалиптическом образе Зверя из моря; так называемое "число зверя"). Правонарушителю теперь грозит до пяти лет ограничения свободы. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Само событие произошло еще в конце октября. Правоохранителям поступило несколько сообщений от настоятелей церквей о том, что на фасадах зданий появились надписи красной краской. В частности, кроме "числа зверя" там были и перевернутые кресты.

Полицейские установили, что за одну ночь было разрисовано 17 церквей в двух микрорайонах города.

Позже был задержан 44-летний подозреваемый - житель Тернополя. Мотивов такого поступка мужчина не объяснил.

У подозреваемого изъяли и передали на экспертизу вещественные доказательства его деятельности: аэрозольный баллончик, одежду со следами краски и мобильный телефон.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье Хулиганство (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленнику теперь грозит наказание - штраф от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), пробационный надзор сроком до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.

Полиция также планирует провести психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого, поскольку тот не объяснил свои действия.