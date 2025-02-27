ВОЙНА В Украине Дело по организации преступной схемы в Тернопольском ТЦК передано в суд - виновным грозит до десяти лет тюрьмы

2025-02-27 13:35

Тернопольские следователи направили в суд дело против организованной преступной группы из должностных лиц ТЦК, получавшей до $150 000 в месяц от военнообязанных. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Правоохранители завершили расследование уголовного производства в отношении чиновников одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, незаконно получавших огромные суммы от военнообязанных.

По данным следствия, организатор и его сообщники наживались на лицах, уклонявшихся от исполнения воинского долга или имеющих официальные документы об отсрочке.

Оперативники уголовного розыска и следователи установили, что фигуранты создавали искусственные препятствия для получения документов на отсрочку и затем, за определенную сумму, освобождали лиц от службы. Сумма "оплаты" колебалась от 1000 до 15 000 долларов, а злоумышленники даже брали "плату" в виде дизельного горючего.

Организатору преступной схемы и его подельникам объявлено подозрение в создании организованной преступной группы. За такие действия им грозит до десяти лет лишения свободы.

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