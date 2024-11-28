Мир США сыграли ключевую роль в перемирии между Израилем и ХАМАС

2024-11-28 09:31

После начала перемирия между Израилем и группировкой Хезболла в Ливане ХАМАС объявил о готовности прекратить боевые действия. Об этом информирует The Times of Israel .

США сыграли ключевую роль в посредничестве, которое привело к соглашению с Хезболлой. Президент Джо Байден выразил надежду, что подобное перемирие станет возможным и с ХАМАС.

В то же время представители Израиля и США предостерегают, что заявления ХАМАС могут сопровождаться неприемлемыми для Израиля условиями, например освобождением заключенных боевиков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что стабильность перемирия с Хезболлой зависит от ситуации в Ливане. В настоящее время израильские войска остаются на юге Ливана для мониторинга выполнения соглашения.

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