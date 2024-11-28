Политика Рютте сказал, удастся ли НАТО с Трампом посадить путина за стол переговоров

2024-11-28 21:37

По словам генсека НАТО, у Украины нет достаточно сильных позиций для начала переговоров с РФ о прекращении войны.

Страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить президента России Владимира Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция.

Такое убеждение выразил генсек Альянса Марк Рютте, сообщает The Hill.

Генсек НАТО отметил, что следует убедиться, что "украинцы могут обсуждать будущее своей страны с этой позиции силы".

Глава Альянса уверен, что НАТО и администрация Трампа убедят Путина начать переговоры:

"Мы сможем привлечь Путина за стол переговоров, потому что он почувствует, что в конце концов в его интересах не продолжать борьбу".

Рютте также сказал, что у Украины нет достаточно сильных позиций для начала переговоров с РФ о прекращении войны. По словам генсека НАТО, любое заключенное соглашение должно "помешать россиянам получить то, чего они хотят".

"Очень важно, чтобы у нас было хорошее соглашение, потому что весь мир будет наблюдать за тем, какое соглашение будет заключено между Россией и Украиной. Мы должны убедиться, что Украина находится в более сильной позиции, чем они есть сейчас, чтобы можно было заключить соглашение, которое будет выгодно не россиянам – а значит, Китаю, Северной Корее и Ирану – потому что все они будут наблюдать", – высказался Рютте.

К слову, накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что значительно усилить переговорную позицию Украины могли бы три вещи: приглашение в НАТО, увеличение военной поддержки без ограничений использования оружия и пакет неядерных средств сдерживания.