Спорт После повторного поражения Тайсон Фьюри отметился жестом, достойным великого спортсмена

2024-12-24 16:36

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после повторной неудачи в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком отметился красивым поступком.

В Сети опубликовали видео, как в подтрибунном помещении Kingdom Arena, где проходил бой, болельщики остановили боксера и попросили его расписаться на украинском флаге. Несмотря на два поражения от украинца, британец спокойно без своих привычных выходок выполнил просьбу, сделал фото с поклонниками и поздравил с наступающим Рождеством.

"Желаю вам счастливого Рождества", - сказал Фьюри и покинул арену.

 В реванше Усик одержал победу над Фьюри единогласный решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-112.

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