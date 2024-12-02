Жизнь За сутки более 2,5 миллиона украинцев подали заявку на "Тысячу Зеленского"

2024-12-02 14:31

Более 2,5 миллиона украинцев подали заявления о Зимней е-Поддержке 1 декабря. Это рекорд для цифровых сервисов. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

В частности на детей подали 551 000+ заявлений, 64% пользователей женщины, 36% - мужчины, средний возраст - 30-40 лет.

Напомним, с 1 декабря украинцы уже могут подаваться на выплату 1000 гривен по программе Зимняя е-Поддержка.

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 - февраля 2025 года, а получить ее можно через:

  • Мобильное приложение Дія: с 1 декабря 2024 года.
  • Укрпочту: с 4 декабря 2024 года.
  • Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.


Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги. Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Напомним, Зимняя е-Поддержка или тысяча Зеленского - программа помощи от государства, по которой каждый украинец может получить 1000 гривен от государства в течение трех зимних месяцев.

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