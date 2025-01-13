Мир Число желающих получить убежище в странах Евросоюза резко сократилось

2025-01-13 16:33

В прошлом году количество первоначальных заявлений на получение убежища в странах Евросоюза, Норвегии и Швейцарии сократилось примерно на 12% (или более чем на 130 тысяч заявлений). Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA).

Отмечается, что в 2004 году таких просителей было 1,008 миллиона. В 2023 году этот показатель составил 1,14 млн.

Среди всех 29 стран, учтенных в этой статистике, больше всего заявок по-прежнему было подано в Германии – почти 236 тысяч. На втором месте Испания (165,4 тысяч), за ней следуют Франция (158,5 тыс.) и Италия (154,8 тыс.). Меньше всего ходатайств о предоставлении убежища за весь 2024 год поступило в Венгрию (всего 29).

Большинство просителей убежища в ЕС в прошлом году прибыли из Сирии (15%), за ней с отрывом следуют Афганистан (8,7%), Венесуэла (7,3%) и Турция (5,5%).

За последний год в ЕС было осуществлено множество инициатив, направленных на сокращение количества заявлений о предоставлении убежища. Они включали усиление пограничного контроля в Шенгенской зоне, расширение охраны границ посредством новых систем наблюдения и заграждений, а также заключение миграционных соглашений с такими государствами, как Тунис и Египет.