Экономика КАК В УКРАИНЕ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ НАЛОГИ, ЧТОБЫ В БЮДЖЕТ ПРИШЛО ЕЩЕ 44 МИЛЛИАРДА

2024-03-15 17:32

Украинские власти готовят повышение налогов для людей и бизнеса. Первыми под повышение ставок пойдут ФЛП.

Как заявил на днях в эфире единого телемарафона глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев, уже в марте Кабмин передаст в парламент законопроект о дополнительном военном сборе для предпринимателей.

Речь идет о введении военного сбора в размере 1,5% от оборота для ФЛП третьей группы (сейчас они военный сбор не платят). Возможно, повысят военный сбор и для ФЛП 1-й и 2-й групп, которые сейчас платят стандартные 1,5%. Но военный сбор для ФЛП - это только начало

Как сказал Гетманцев, правительство подготовит "комплекс предложений" по увеличению доходной части бюджета на 44 млрд гривен - более миллиарда евро.