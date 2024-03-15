Экономика КАК В УКРАИНЕ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ НАЛОГИ, ЧТОБЫ В БЮДЖЕТ ПРИШЛО ЕЩЕ 44 МИЛЛИАРДА

2024-03-15 17:32

Украинские власти готовят повышение налогов для людей и бизнеса. Первыми под повышение ставок пойдут ФЛП.

Как заявил на днях в эфире единого телемарафона глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев, уже в марте Кабмин передаст в парламент законопроект о дополнительном военном сборе для предпринимателей.

Речь идет о введении военного сбора в размере 1,5% от оборота для ФЛП третьей группы (сейчас они военный сбор не платят). Возможно, повысят военный сбор и для ФЛП 1-й и 2-й групп, которые сейчас платят стандартные 1,5%. Но военный сбор для ФЛП - это только начало

Как сказал Гетманцев, правительство подготовит "комплекс предложений" по увеличению доходной части бюджета на 44 млрд гривен - более миллиарда евро.

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На наличном рынке доллар и евро снова подорожали - курс валют на сегодня 2024-03-14 13:35
В Украину из-за границы за год было перечислено 11,6 миллиардов долларов 2024-03-12 13:35
Індія через західні санкції відмовилася від російської нафти — головний бізнес ворога близький до краху 2024-03-08 10:27