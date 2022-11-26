ВОЙНА В Украине фото Американское агентство USAID предоставляет Украине 80 генераторов

2022-11-26 22:00

 

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет Украине 80 генераторов для поддержки электроснабжения. Об этом в своем Твиттере сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

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«В то время как россия пытается отключить свет, USAID предоставляет 80 генераторов, чтобы поддерживать электроснабжение. Эта помощь является лишь частью ответа США на жестокие и постоянные атаки россии на критическую инфраструктуру Украины, в то время как мы продолжаем оставаться с Украиной», – написала Бринк.

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