Мир Евросоюз готовит особую миссию для укрепления безопасности Молдовы

2023-03-07 12:27

Евросоюз готовит миссию для укрепления сектора безопасности Молдовы. Миссия может начать работу в июне этого года. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Сообщается, что Европейская служба внешних действий (EEAS) работает над так называемой концепцией управления кризисом в ответ на просьбу Молдовы о поддержке.

Дипломат ЕС, не назвавший себя, отметил, что желание направить гражданскую миссию в Молдову есть, и главные сторонники проекта - Германия, Польша, страны Балтии, Швеция, Чехия, Португалия, Румыния и Дания.

В рамках миссии Молдова будет получать разносторонние консультации по вопросам создания эффективного сектора безопасности, а также по борьбе с кибератаками и дезинформацией.

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Тихановскую заочно приговорили в Беларуси к 15 годам колонии 2023-03-06 19:00
В беларуси в 30 раз увеличилось число преступлений против детей 2023-03-06 15:39
В Нидерландах заведено уже 45 уголовных дел против пытавшихся обойти санкции ЕС против рф 2023-03-06 09:37