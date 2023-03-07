Мир Евросоюз готовит особую миссию для укрепления безопасности Молдовы

2023-03-07 12:27

Евросоюз готовит миссию для укрепления сектора безопасности Молдовы. Миссия может начать работу в июне этого года. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Сообщается, что Европейская служба внешних действий (EEAS) работает над так называемой концепцией управления кризисом в ответ на просьбу Молдовы о поддержке.

Дипломат ЕС, не назвавший себя, отметил, что желание направить гражданскую миссию в Молдову есть, и главные сторонники проекта - Германия, Польша, страны Балтии, Швеция, Чехия, Португалия, Румыния и Дания.

В рамках миссии Молдова будет получать разносторонние консультации по вопросам создания эффективного сектора безопасности, а также по борьбе с кибератаками и дезинформацией.