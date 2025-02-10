Мир Ключевых политиков из команды Байдена лишили доступа к секретным сведениям

2025-02-10 10:27

Дональд Трамп лишил доступа к секретным сведениям и запретил посещать федеральные учреждения бывшему госсекретарю Энтони Блинкену и экс-помощнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану. Об этом сообщает The New York Post.

"Плохой парень. Уберите его пропуска", - сказал Трамп о Блинкене.

Доступ к секретным данным и пропуску для посещения федеральных учреждений также потеряла бывшая заместитель генпрокурора США Лиза Монако, генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс и окружной прокурор Мангеттена Алвин Брэгг. Они ранее вели дела против Дональда Трампа, связанные с подозрениями в финансовых махинациях и причастности к беспорядкам в Вашингтоне после выборов 2020 года.

Также пропусков лишили ведущего прокурора в расследовании вероятного вмешательства России в выборы в США в 2016 году Эндрю Вайсмана, адвоката Марка Зейда, представлявшего интересы аналитика ЦРУ и информатора по делу об импичменте Трампа в 2019 году, и спецсоветника возглавляемого императором ПАИ.

Как пишет The New York Post, такие ограничения для юристов считаются скорее символическими, однако это может помешать им в исполнении служебных обязанностей из-за запрета входить в здания судов, тюрем и правоохранительных учреждений, в частности, офиса ФБР и прокуратуры США в Нью-Йорке.

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