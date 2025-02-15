Мир Под замком Сфорца в Милане нашли таинственные подземные ходы, спроектированные Леонардо да Винчи

2025-02-15 14:36

Таинственные подземные ходы, которые скорее всего спроектированы Леонардо да Винчи, обнаружили исследователи под замком Сфорца в Милане. Об этом сообщает Live Science.

Считается, что они были частью ранней военной обороны, а подземных пространств может быть еще больше, чем сейчас.

Замок Сфорца, построенный в XIV веке, на протяжении веков неоднократно менялся. Около 1495 года миланский правитель привлек да Винчи для работы над замком, и среди его эскизов были найдены планы укреплений с многочисленными проходами, данные о которых со временем потерялись.

Историк архитектуры Франческа Биоло вместе с командой исследователей использовала лазерное сканирование, GPS, 3D-радиолокацию и фотограмметрию для создания цифровой модели подземелий. В результате они обнаружили дополнительный уровень с комнатами и неизвестный ранее проход, который может соответствовать эскизу Леонардо.

"Леонардо да Винчи был хорошо знаком с военными сооружениями и оборонными системами своего времени. На его эскизе четко видна основная часть замка, а также многочисленные проходы. Тем не менее, невозможно определить точную степень участия Леонардо в создании сооружений миланской крепости", - объяснила Биоло.

По ее словам, исследования продолжаются, и, вероятно, под замком еще есть скрытые ходы, однако пока раскопки невозможны.