Спорт Шахтер передал 100 тыс долларов для восстановления уничтоженного оккупантами стадиона в Ирпене

2022-11-09 11:35

Футбольный клуб Шахтер передал 100 000 долларов для восстановления разрушенного рашистами стадиона в Ирпене. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"ФК Шахтер поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона Чемпион в Ирпене. Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года", - говорится в сообщении.

Клуб также обратился к европейским топ-клубам с предложением присоединиться к инициативе Шевченко.

 Перед тем первые 150 000 евро из 600 000, которые нужны, удалось собрать благодаря клубу "Милан".

Напомним, в марте стадион "Чемпион" в Ирпене был разрушен российскими снарядами: они полностью уничтожили стадионные помещения, трибуны, повредили поле.

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