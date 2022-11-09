Шахтер передал 100 тыс долларов для восстановления уничтоженного оккупантами стадиона в Ирпене

Футбольный клуб Шахтер передал 100 000 долларов для восстановления разрушенного рашистами стадиона в Ирпене. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"ФК Шахтер поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона Чемпион в Ирпене. Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года", - говорится в сообщении.
Клуб также обратился к европейским топ-клубам с предложением присоединиться к инициативе Шевченко.
Перед тем первые 150 000 евро из 600 000, которые нужны, удалось собрать благодаря клубу "Милан".
Напомним, в марте стадион "Чемпион" в Ирпене был разрушен российскими снарядами: они полностью уничтожили стадионные помещения, трибуны, повредили поле.