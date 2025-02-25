Политика Верховная Рада со второй попытки подтвердила легитимность Владимира Зеленского и невозможность проведения выборов

2025-02-25 16:38

Верховная Рада со второй попытки приняла решение о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии рф. В документе говорится о невозможности проведения выборов во время действия военного положения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк во вторник, 25 февраля.

Законодательная инициатива №13041 была поддержана 268 голосами депутатов.

Согласно принятому решению, Рада отмечает, что именно путин несет ответственность за то, что в Украине сегодня невозможно организовать "свободные, прозрачные и демократические выборы" (с приглашением международных наблюдателей), которые были бы признаны такими международным сообществом.

Парламент констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения рф военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины. Вместе с тем украинский народ единогласен в том, что такие выборы должны состояться после окончания войны.

ВРУ от имени украинского народа заявляет, что Украина как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента Украины объявит проведение выборов президента Украины и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами.

ВРУ в очередной раз напоминает, что президент Владимир Зеленский был избран на свободных, прозрачных, демократических выборах. Его мандат не подвергается сомнению украинским народом и Верховной Радой Украины.

Парламент акцентирует необходимость соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост нового избранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.

Также ВРУ призывает международное сообщество объединить усилия с целью достижения общей победы, прекращения вооруженной агрессии рф против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

"Только установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, неотъемлемой частью которой будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины, с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства", - говорится в документе.

Напомним, 24 февраля Рада в присутствии высокопоставленных иностранных гостей провалила голосование, которое должно было подтвердить поддержку Зеленского парламентом. Было набрано 218 голосов народных избранников при необходимых 226.

subscriber subscriber

Еще по теме

Верховная Рада провалила голосование, которое должно было подтвердить полномочия Владимира Зеленского

2025-02-24 16:41

У Верховній Раді сподіваються, що війна у 2025 році не закінчиться і виборів не буде

2025-01-02 09:31

Зеленский заявил, что выборы Украине состоятся только после справедливого завершения войны

2024-11-20 09:35

В Раде ответили, планирует ли Украина мобилизовать 500 тысяч человек

2024-11-04 21:37

Еще новости в разделе "Политика"

Верховная Рада со второй попытки подтвердила легитимность Владимира Зеленского и невозможность проведения выборов

2025-02-25 16:38

Великобритания ввела самый крупный за три года войны пакет антироссийских санкций

2025-02-25 12:27

Нереговоры США и Украины по соглашению о полезных ископаемых уже на финальном этапе

2025-02-25 09:24

Верховная Рада провалила голосование, которое должно было подтвердить полномочия Владимира Зеленского

2025-02-24 16:41
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Верховная Рада со второй попытки подтвердила легитимность Владимира Зеленского и невозможность проведения выборов 2025-02-25 16:38
Великобритания ввела самый крупный за три года войны пакет антироссийских санкций 2025-02-25 12:27
Нереговоры США и Украины по соглашению о полезных ископаемых уже на финальном этапе 2025-02-25 09:24
Верховная Рада провалила голосование, которое должно было подтвердить полномочия Владимира Зеленского 2025-02-24 16:41