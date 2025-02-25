Политика Верховная Рада со второй попытки подтвердила легитимность Владимира Зеленского и невозможность проведения выборов

2025-02-25 16:38

Верховная Рада со второй попытки приняла решение о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии рф. В документе говорится о невозможности проведения выборов во время действия военного положения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк во вторник, 25 февраля.

Законодательная инициатива №13041 была поддержана 268 голосами депутатов.

Согласно принятому решению, Рада отмечает, что именно путин несет ответственность за то, что в Украине сегодня невозможно организовать "свободные, прозрачные и демократические выборы" (с приглашением международных наблюдателей), которые были бы признаны такими международным сообществом.

Парламент констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения рф военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины. Вместе с тем украинский народ единогласен в том, что такие выборы должны состояться после окончания войны.

ВРУ от имени украинского народа заявляет, что Украина как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента Украины объявит проведение выборов президента Украины и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами.

ВРУ в очередной раз напоминает, что президент Владимир Зеленский был избран на свободных, прозрачных, демократических выборах. Его мандат не подвергается сомнению украинским народом и Верховной Радой Украины.

Парламент акцентирует необходимость соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост нового избранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.

Также ВРУ призывает международное сообщество объединить усилия с целью достижения общей победы, прекращения вооруженной агрессии рф против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

"Только установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, неотъемлемой частью которой будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины, с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства", - говорится в документе.

Напомним, 24 февраля Рада в присутствии высокопоставленных иностранных гостей провалила голосование, которое должно было подтвердить поддержку Зеленского парламентом. Было набрано 218 голосов народных избранников при необходимых 226.