Политика Скандальная стенограмма беседы Трампа и Зеленского сфальсифицирована, - The New York Times

2019-09-26 12:11 243

Западные СМИ выявили неточности в расшифровке беседы президентов Украины и США. Реконструированная стенограмма The New York Times показала, что Трамп настаивал на том, чтобы Украина проводила расследование по делу Байдена, а в записке Министерства юстиции были добавлены новые сведения о проблемах разоблачителя. В результате, есть подозрения, что стенограмма фактически была сфальсифицирована противниками американского президента, которые сегодня активно продвигают его импичмент. Ниже дословный перевод по версии NYT

1. Трамп попросил провести расследование Байдена.

Президент: «Другое дело. Существует много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден прекратил судебное преследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден хвастался, хвастаясь тем, что прекратил судебное преследование, так что, если вы можете разобраться в этом ... Мне это кажется ужасным.

В этом отрывке восстановленной записи разговора г-н Трамп подтолкнул нового президента Украины к тому, чтобы заставить прокурора его страны начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джозефа Р. Байдена-младшего и его младшего сына, Хантера Байдена. В мае главный прокурор Украины заявил, что нет никаких доказательств того, что Байденс совершил какое-либо правонарушение для расследования.

Будучи вице-президентом, в 2015 году г-н Байден подтолкнул украинское правительство к увольнению его главного прокурора Виктора Шокина, которого широко рассматривали как препятствие для реформы, поскольку он не смог довести дело о коррупции. В то время Хантер Байден сидел в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Holdings, которая была объектом расследования, которое офис Шокина давно оставил бездействующим.

В 2018 году бывший вице-президент рассказал о своих усилиях по удалению г-на Шокина - проводя политику администрации Обамы - на мероприятии Совета по международным отношениям, и сторонники г-на Трампа использовали краткий видеоклип из этих замечаний в рамках их намеки на то, что мистер Байден пытался защитить Burisma Holdings от судебного преследования. Г-н Байден не изобразил свои попытки вывести г-на Шокина как прекращение судебного преследования Burisma Holdings.

2. Трамп сослался на американскую помощь, хотя в явном виде не связывает свою просьбу с ее разморозкой, говорится в документе.

Президент: «Я скажу, что мы много делаем для Украины. Мы тратим много усилий и много времени ».

Во время этого призыва г-н Трамп удерживал сотни миллионов долларов в виде военной помощи Украине, которую Конгресс выделил, чтобы помочь этой стране отразить агрессию России. Реконструированная стенограмма не имеет прямого отношения к замораживанию помощи мистеру Трампу или к тому, будет ли он ее размораживать. Тем не менее, в нем говорится, что г-н Трамп упоминал о широкомасштабной американской помощи Украине в вышеупомянутом отрывке, и несколько предложений спустя г-н Трамп добавил:

Президент:… «но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относились к Украине. Я бы не сказал, что это обязательно, потому что происходят плохие вещи. Но Соединенные Штаты были очень, очень хороши для Украины ».

Следующее, что сделал г-н Трамп, - после того, как г-н Зеленский ответил на это заявление, поблагодарив г-на Трампа за его поддержку «в области обороны» и сказав, что Украина «готова продолжать сотрудничество для следующих шагов», например, путем покупать американские ракеты - нужно было просить о расследовании в качестве «одолжения».

3. Зеленский согласился продолжить расследование дела Байдена.

Президент Зеленский: «Поскольку мы завоевали абсолютное большинство в нашем парламенте, следующим генеральным прокурором станет моя личность, мой кандидат, который будет утвержден парламентом и начнет работу в качестве нового прокурора в сентябре. Он или она изучит ситуацию, особенно в компании, которую вы упомянули в этом выпуске. Вопрос о расследовании дела на самом деле является вопросом восстановления честности, мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела. Кроме того, я хотел бы спросить вас, есть ли у вас какая-либо дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам, было бы очень полезно для следствия убедиться, что мы отправляем правосудие в нашей стране ».

В мае главный прокурор Украины в то время заявил, что не было никаких доказательств того, что Байденс совершил какое-либо правонарушение для его расследования. В этом отрывке г-н Зеленский обещает сделать то, что просит г-н Трамп - начать расследование по делу Байдена - но также спрашивает г-на Трампа, может ли он предоставить какую-либо информацию украинским следователям.

4. Чиновники Белого дома, осведомитель и генеральный инспектор разведки были обеспокоены тем, что Трамп, возможно, нарушил закон.

Заявитель утверждал, что неназванные "чиновники Белого дома" выразили обеспокоенность по поводу содержания телефонного звонка между президентом и иностранным лидером. Согласно ICIG, заявления, сделанные Президентом во время телефонного разговора, могут рассматриваться как призыв к участию иностранной кампании в нарушении законов о финансировании избирательной кампании.

Эта цитата взята из записки Бюро юрисконсульта, написанной ее руководителем Стивеном А. Энгелем, по поводу все еще секретной жалобы информатора. Это показывает, что одним из аспектов жалобы является утверждение о том, что г-н Трамп, возможно, нарушил закон, который запрещает вымогательство незаконного вклада в иностранную кампанию, который может быть «ценным предметом», а также средствами.

В записке Министерства юстиции также сказано:

Кроме того, ICIG отметил, что предполагаемое неправомерное поведение высокопоставленного чиновника США в поисках иностранной помощи для вмешательства в федеральные выборы или оказания влияния на них может потенциально подвергнуть чиновника серьезным рискам национальной безопасности и контрразведки.

Хотя в меморандуме не уточняются детали проблемы контрразведки, предполагается, что если бы иностранный лидер знал, что мистер Трамп нарушил закон, он имел бы рычаги воздействия на американского президента, потому что он мог угрожать разоблачением неправомерных действий.

5. Информатор не имел прямого представления о вызове и, возможно, не любил Трампа, но назначенный Трампом генеральный инспектор все же счел эту информацию достоверной.

Хотя предварительный обзор на ICIG обнаружил «некоторые знаки из спорной политической предвзятости со стороны Истца в пользу конкурирующего политического кандидата,» ICIG пришел к выводу, что утверждения жалобы по тем не менее, оказались достоверными.

В записке Стивена Энгеля подчеркивается, что информатор «получил из вторых рук» информацию о «конфиденциальном дипломатическом общении» Трампа. (Как отмечалось, жалоба, по-видимому, касается большего количества событий, чем просто этот телефонный звонок.) Также отмечается, что генеральный инспектор Майкл Аткинсон, назначенный г-ном Трампом, отметил кое-что, что показало, что информатор не поддержал переизбрание г-на Трампа. Тем не менее, г-н Аткинсон счел обвинения заслуживающими доверия.

6. Трамп сказал, что Барр позвонит украинскому президенту по поводу другого расследования.

Президент: «Я бы хотел, чтобы вы оказали нам услугу, потому что наша страна многое пережила, и Украина о ней много знает. Я хотел бы, чтобы вы выяснили, что случилось со всей этой ситуацией в Украине, говорят они, Краудстрик ... Я полагаю, у вас есть один из ваших богатых людей ... Сервер, говорят, в Украине это есть. Есть много вещей, которые произошли, вся ситуация. Я думаю, что вы окружаете себя одними и теми же людьми. Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и я бы хотел, чтобы вы все выяснили. Как вы видели вчера, вся эта ерунда закончилась очень плохой игрой человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентной игрой, но, говорят, многое из этого началось с Украины. Что бы вы ни делали, очень важно делать это, если это возможно ».

В этой части восстановленной транскрипции г-н Трамп, по-видимому, ссылается на необоснованную теорию заговора, выдвинутую Рудольфом В. Джулиани, личным адвокатом президента, о том, что Украина была причастна к электронным письмам, украденным из Национального демократического комитета.

Г-н Джулиани сказал в ранее неопубликованной части интервью The New York Times в апреле, что он общался с людьми, «которые сказали, что украинцы были теми, кто совершил взлом», а затем участвовал в попытке обвинить русских правительство и связать его с кампанией Трампа.

В докладе специального адвоката, который осуждает г-н Трамп, ясно, что российские офицеры взломали почтовый сервер комитета. Нет никаких доказательств того, что украинцы были замешаны. Но в мае генеральный прокурор Уильям П. Барр начал собственное расследование российского расследования и его происхождения.

Источник: NYtimes.com