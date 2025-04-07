Политика Евросоюз в ближайшие дни попытается выступить единым фронтом против тарифов Трампа

2025-04-07 12:35

Страны ЕС в ближайшие дни попытаются выступить единым фронтом против тарифов Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер в отношении американского импорта, сообщает Reuters.

Отмечается, что 27 стран ЕС столкнулись с 25% импортными тарифами на сталь, алюминий и автомобили, а также "взаимными" тарифами в размере 20% почти на все остальные товары. Тарифы Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в США, общей стоимостью 532 миллиарда евро.

Как пишет издание, Европейская комиссия, которая координирует торговую политику ЕС, предложит членам поздно вечером в понедельник список американских товаров, на которые будут введены дополнительные тарифы.

Они могут касаться товаров на сумму до 28 миллиардов долларов. В список войдут американское мясо, зерновые, вино, древесина и одежда, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.

В случае введения тарифов в ближайшие дни, ЕС станет третьим игроком после Китая и Канады, которые ответили на торговую эскалацию США.

Одним из продуктов, который привлек к себе больше внимания и вызвал разногласия в блоке, является бурбон. Комиссия установила 50% тарифа, что заставило Трампа пригрозить 200% контрмерой на алкогольные напитки из ЕС, если блок пойдет дальше.