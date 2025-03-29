Экономика Акции крупнейших автопроизводителей обвалились из-за введения таможенных пошлин Трампа

2025-03-29 11:33

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на все автомобили и автозапчасти, произведенные за пределами страны. Новые тарифы могут существенно повлиять на цены автомобилей в США и усложнить производственные процессы в Северной Америке, сообщает Reuters.

По данным аналитиков, почти половина автомобилей, проданных в США в прошлом году, были импортированы. Новые пошлины могут добавить до $3000 к стоимости автомобилей, произведенных в США, и до $6000 – для автомобилей из Канады и Мексики.

Акции крупнейших автопроизводителей уже отреагировали падением. В частности, ценные бумаги General Motors упали на 8%, Ford и Stellantis – на 4,5%, а Toyota, Honda и Hyundai потеряли 3-4%.

Автомобильные компании и правительства других стран раскритиковали решение Трампа. Организация Autos Drive America, представляющая крупнейших иностранных автопроизводителей, в том числе Honda, Hyundai, Toyota и Volkswagen, предупредила, что пошлины "удорожат производство и продажу автомобилей в США".

Трамп заявил, что такие меры должны стимулировать производство в США. Однако эксперты прогнозируют серьезный удар по автопромышленности, сокращение производства на 30% и потерю тысяч рабочих мест. Тогда как профсоюз United Auto Workers поддержал политику Трампа, подчеркнув, что она может вернуть в США "тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в автопроме".