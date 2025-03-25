ВОЙНА В Украине Центры рекрутинга украинской армии показали лучший недельный показатель обращений

2025-03-25 13:35

За неделю в центры рекрутинга украинской армии обратились 1226 граждан. Это лучший недельный показатель в марте этого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Общее количество предоставленных консультаций достигло 46 883. Из общего числа лиц, обращавшихся в центры, 9550 кандидатов начали процесс оформления на военную службу.

В частности, за прошедшую неделю 171 гражданин решил присоединиться к Силам обороны Украины.

Доля женщин, которые обратились в центры рекрутинга, составляет 21% от общего числа предоставленных консультаций. Наиболее активными являются жительницы четырех областей:

  • Черновицкой - 42%
  • Хмельницкой - 39%
  • Винницкой - 39%
  • Тернопольской - 34%

Сегодня в Украине работают 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр. Они преимущественно расположены в помещениях ЦНАПов. Все желающие могут получить конфиденциальную консультацию. На территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

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