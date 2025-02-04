ВОЙНА В Украине Число обращений в Центры рекрутинга за месяц выросло на 80%

2025-02-04 09:24

В Центры рекрутинга в январе обратилось 5 381 человек, что почти на 80% больше среднемесячного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

Всего с начала работы центров консультации в них получили 38 117 граждан.

В течение января количество кандидатов, начавших процесс вступления в армию, выросло на 955 человек и достигло 8 109. Больше всего граждан, уже принятых на военную службу - в Киеве, Львове, Запорожье, Одессе и Ивано-Франковске. 20% кандидатов - женщины.

Всего в Украине работает 48 центров рекрутинга украинской армии. В январе новый центр открылся в Виннице.

В Минобороны напомнили, что в центрах рекрутинга украинской армии не вручаются повестки, а все консультации предоставляются с соблюдением условий конфиденциальности.

Центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности, в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

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