ВОЙНА В Украине Центры рекрутинга украинской армии снова показали лучший недельный показатель обращений

2025-04-03 11:34

В центры рекрутинга украинской армии на прошлой неделе обратились 1 523 гражданина. Это второй лучший недельный показатель с начала года. Наибольшее количество обращений за одну неделю было в феврале - 1 808. Всего в марте было предоставлено 4 942 консультации. Об этом сообщило Минобороны Украины.

Общее количество обращений с начала деятельности первого центра рекрутинга составило 48 406.

За неделю к Силам обороны Украины решили присоединиться 215 граждан. Таким образом, в марте этот показатель составил 884 человека, а общее количество кандидатов с начала деятельности первого центра рекрутинга украинской армии достигло 9 765.

Как сообщается, доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, осталась неизменной и составляет 21% от общего количества предоставленных консультаций. Наиболее активно военной службой интересуются жительницы Черновицкой (доля 43%), Хмельницкой (39%) и Винницкой (37%) областей.

В Минобороны напомнили, что в Украине работают 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр. Они преимущественно расположены в помещениях ЦНАПов. Их специалисты предоставляют консультации на условиях конфиденциальности.

 

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