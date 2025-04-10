Экономика Торговая война Трампа: аналитики уверены, что власти Китая будут "бороться до конца"

2025-04-10 08:26

Власти Китая будут "бороться до конца", если президент США Дональд Трамп реализует угрозу повышения пошлин еще на 50%, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства торговли КНР.

"Угроза американской стороны повысить пошлины против Китая является ошибкой на ошибке, которая в очередной раз демонстрирует шантажистскую природу американской стороны. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца", - говорится в заявлении.

Агентство отмечает, что если ни одна из сторон не отступит, то общий размер новых пошлин США на китайские товары может вырасти до 104%.

"Если тарифы будут продолжать расти и расти, это превратится в битву воли и принципов, а не экономики", - сказал Сюй Тяньчень, старший экономист по Китаю в Economist Intelligence Unit.

По его словам, поскольку Китай уже сталкивается с тарифом, превышающим 60%, то не имеет значения, вырастет ли он на 50% или 500%.

В свою очередь Financial Times отмечает, что Пекин уже подкрепил угрозу ответных мер, зафиксировав обменный курс своей валюты на уровне 7,20 юаней за доллар - наименьшем с сентября 2023 года - в знак того, что он может использовать девальвацию для компенсации тарифов США.