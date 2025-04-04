Политика Китай в ультимативной форме потребовал от Трампа немедленно отменить новые введенные пошлины

2025-04-04 08:26

Власти Китая требуют от США немедленно отменить новые введенные пошлины и обещают принять контрмеры в ответ для защиты собственных интересов. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовало Министерство торговли КНР.

"Соединенные Штаты объявили, что введут "взаимные тарифы" для всех своих торговых партнеров. Китай решительно выступает против этого и примет жесткие контрмеры для защиты собственных прав и интересов", - говорится в документе.

В ведомстве назвали решение президента Дональда Трампа ввести пошлины против торговых партнеров США, "шагом, который игнорирует баланс интересов, достигнутый на протяжении многих лет во время многосторонних торговых переговоров, и тот факт, что страны на протяжении длительного времени получали значительные выгоды от международной торговли".

В Пекине считают, что новые тарифы США "не соответствуют правилам международной торговли, наносят серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон и являются типичной практикой одностороннего запугивания".

"История доказала, что повышение тарифов не решит собственных проблем Америки. Это не только нанесет ущерб собственным интересам Америки, но и поставит под угрозу глобальное экономическое развитие и стабильность производства и цепочек поставок. В торговой войне нет победителей и нет выхода для протекционизма. Китай призывает Соединенные Штаты немедленно отменить свои односторонние тарифные меры и надлежащим образом решить разногласия со своими торговыми партнерами путем равноправного диалога", - указано в заявлении.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импортные товары из большинства стран мира. Он назвал это "Днем освобождения" Америки.

Как напоминает Reuters, для Китая будут введены пошлины в размере 34% в дополнение к 20%, которые Трамп ввел ранее в этом году, в результате чего общая сумма новых сборов достигнет 54%, и приблизится к цифре в 60%.

Китайские экспортеры, как и экспортеры из любой другой экономики, столкнутся с 10% базовым тарифом, как частью нового 34% тарифа, на почти все товары, которые поставляются в США, с субботы до того, как с 9 апреля вступят в силу другие более высокие пошлины, о которых объявил Трамп.

Глава Белого дома также подписал указ, который закрывает торговую лазейку, которая позволяла беспошлинно ввозить в США пакеты с низкой стоимостью из Китая и Гонконга.