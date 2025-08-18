Політика Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні та росії доведеться піти на взаємні поступки

2025-08-18 14:39

Україна та росія мають піти на взаємні поступки, щоб укласти мирну угоду та припинити війну. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю NBC.

"Єдиний спосіб досягти угоди - це щоб кожна сторона щось отримала, і кожна сторона щось дала - і це було дуже складно... Ось чому Зеленський приїжджає завтра", - сказав він.

При цьому Рубіо наголосив, що США не змушують Україну до передачі всіх окупованих росією територій. Майбутня мирна угода не передбачатиме таких поступок.

Журналісти запитали, чи обговорювалося питання передачі під контроль росії Донецької, Луганської, Херсонської, Запоріжської областей та Криму.

Рубіо відповів, що українці не готові на такі поступки й ніхто не має права змушувати їх поступатися. За його словами, навіть у разі укладення мирної угоди вона не передбачатиме передачі цих територій.

"Українці не готові поступитися цим, і ніхто не змушує Україну поступатися... Якщо буде укладено мирну угоду, вона не буде такою", - сказав він.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента Стів Віткофф заявив, що росія пішла на поступки щодо своєї вимоги про "обмін територіями" з Україною. Віткофф відмовився надати конкретні деталі, але припустив, що кремль тепер розглядає "обмін територіями" на поточних лініях фронту, а не на адміністративних кордонах принаймні деяких з п'яти регіонів.