Спорт Даниэль Дюбуа заявил, что в бое против Усика поддержка публики ему совершенно безразлична

2025-04-30 13:34

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился мыслями о втором бое с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Британец заявил, что ему безразличная поддержка домашней публики перед реваншем.

"Не имеет значения, будут ли они болеть за него или нет — мне это все равно. Я люблю этот спорт, люблю конкуренцию и бокс, и люблю драться, драться чтобы побеждать", - сказал Дюбуа для talkSPORT.

Напомним, 19 июля украинский чемпион Усик проведет реванш против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа. Бой пройдет в Лондоне на Уэмбли.