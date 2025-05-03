Спорт Александр Усик раскрыл имя боксера, с которым проведет последний бой в своей карьере

2025-05-03 11:33

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик раскрыл имя боксера, с которым сойдется в последнем в своей карьере бою.

Но прежде должен пройти реванш с Даниэлем Дюбуа, которому принадлежит титул IBF.

Украинский боксер после боя за абсолютное чемпионство намерен сойтись с Энтони Джошуа в еще одном поединке или же рассматривает вариант третьего боя с "цыганским королем".

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"Я сосредоточен на Даниэле Дюбуа, вот над чем я сейчас работаю.

А для моего последнего боя имеются у меня два варианта: Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Кого бы я предпочел? Тайсона Фьюри", - цитирует Усика talkSPORT.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона между Усиком и Дюбуа запланирован на 19 июля. Бой пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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