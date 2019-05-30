Спорт Сарри прокомментировал невероятный разгром Арсенала в финале Лиги Европы

2019-05-30 14:13 144

Наставник лондонского Челси Маурицио Сарри прокомментировал уверенную победу над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы. Для 60-летнего итальянского специалиста этот трофей стал первым в карьере.

"Я действительно очень рад. Этот трофей очень важен для клуба. Мы чувствовали, что заслуживаем победы. В январе и феврале у нас были сложности, но мы справились с ситуацией, хотя в премьер-лиге сделать это сложно. В итоге мы завоевали путевку в Лигу чемпионов.

Первый тайм был сложным. Для нас это был 64-й матч в сезоне, плюс было очень жарко и физически сложно играть. Я попросил футболистов сыграть смелее, пусть даже это повышало риск поражения. Мы показали хорошую игру в матче с Арсеналом, который очень опасно контратакует.

Мое будущее в клубе? Надо поговорить с руководством клуба и понять, что я могу сделать для Челси и что Челси может сделать для меня. Мене нравится работать в премьер-лиге, я счастлив в Челси, но в конце каждого сезона необходимо все обсудить. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в Челси. Но одного моего мнения тут недостаточно.

Азар восхитительный футболист. Мне потребовалось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это потрясающий парень. Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению", - отметил Сарри на пресс-конференции.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Где смотреть финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал"

2019-05-29 21:30 657

Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы

2019-05-28 19:30 912

Впервые в финалах Лиги чемпионов и ЛЕ сыграют все клубы из одной страны

2019-05-10 10:13 1902

фото 9 мая в столице: прошли аресты из-за советской формы, георгиевских лент и звезд

2019-05-09 11:43 1146

Еще новости в разделе "Спорт"

Сарри прокомментировал невероятный разгром Арсенала в финале Лиги Европы

2019-05-30 14:13 144

Где смотреть финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал"

2019-05-29 21:30 657

Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы

2019-05-28 19:30 912

Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе

2019-05-27 21:00 1056
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Сарри прокомментировал невероятный разгром Арсенала в финале Лиги Европы 2019-05-30 14:13 144
Где смотреть финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" 2019-05-29 21:30 657
Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы 2019-05-28 19:30 912
Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе 2019-05-27 21:00 1056

Лента

15:45 Верховная Рада ввела новые воинские звания натовского образца
15:37 Нардеп-аферист Александр Кодола разозлил Зеленского
15:32 КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРОВОГО КЛУБА ВУЛКАН?
15:12 Политики Израиля впервые в истории не смогли договориться - парламент распущен
14:46 Зеленский требует уволить Климкина, Грицака и Полторака - в Раду внесли представления
14:13 Сарри прокомментировал невероятный разгром Арсенала в финале Лиги Европы
13:45 Гройсман сохранил свое кресло: Верховная Рада не приняла отставку премьер-министра
13:16 Uber изменяет правила: кого лишат права вызвать авто через приложение
фото 12:50 2 червня на «Сцені 77» Національної оперети - фарс Девіда Елдріджа «Під небом синім»
фото 12:44 Появились детали и фото катастрофы вертолета, в которой погиб полковник Мазепа