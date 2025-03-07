Мир Всех не согласных с политикой Трампа федеральных служащих будут немедленно увольнять

2025-03-07 12:29

Президент США Дональд Трамп предупредил федеральных служащих, что их будут увольнять в случае сопротивления политике его администрации. Об этом он сказал во время выступления в Конгрессе США.

Ссылаясь на свой "мандат на смелые и глубокие изменения", Трамп выступил против нормативных актов и одобрения долговых обязательств, замедляющих работу федерального правительства.

По его словам, сотни тысяч федеральных служащих не появились на работе. Его администрация приказала отменить правила эпохи COVID, предусматривающие большую гибкость.

"Любой федеральный бюрократ, сопротивляющийся изменениям, будет немедленно отстранен от должности. Потому что мы "осушаем болото". Это очень просто. И дни правления неизбранных бюрократов закончились", - заявил Трамп.

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Вашингтон одобрил передачу трех пакетов военной помощи Израилю почти на 3 млрд долларов 2025-03-04 08:24
Администрация Трампа отказалась от более 90% помощи иностранным государствам 2025-03-03 09:36