Украина за счет кредита ЕБРР планирует закупить миллиард кубометров газа

Украинский Нафтогаз подписал соглашение о привлечении 410 млн евро для срочной закупки 1 млрд кубометров газа.
"Нафтогаз привлек кредит Европейского банка реконструкции и развития в объеме 270 млн евро, а также грантовое финансирование в размере 140 млн евро, предоставленное правительством Норвегии через фонд NORAD. Средства поступят через ЕБРР. Соответствующие кредитное и грантовое соглашения были подписаны главой группы Нафтогаз Романом Чумаком и заместителем директора ЕБРР в Украине Марком Магалецким", - говорится в сообщении Компании.
Отмечается, что эти средства уже доступны для Нафтогаза и будут направлены на импорт газа.
"Они позволят закупить почти 1 млрд куб м газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру", - заявил Чумак.