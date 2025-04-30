Экономика Украина за счет кредита ЕБРР планирует закупить миллиард кубометров газа

2025-04-30 11:28

Украинский Нафтогаз подписал соглашение о привлечении 410 млн евро для срочной закупки 1 млрд кубометров газа.

"Нафтогаз привлек кредит Европейского банка реконструкции и развития в объеме 270 млн евро, а также грантовое финансирование в размере 140 млн евро, предоставленное правительством Норвегии через фонд NORAD. Средства поступят через ЕБРР. Соответствующие кредитное и грантовое соглашения были подписаны главой группы Нафтогаз Романом Чумаком и заместителем директора ЕБРР в Украине Марком Магалецким", - говорится в сообщении Компании.

Отмечается, что эти средства уже доступны для Нафтогаза и будут направлены на импорт газа.

"Они позволят закупить почти 1 млрд куб м газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру", - заявил Чумак.