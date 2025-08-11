Спорт Мілан розпочав переговори з Манчестер Юнайтед щодо 22-річного форварда Расмуса Гойлунда

2025-08-11 14:39

Мілан розпочав переговори з Манчестер Юнайтед щодо переходу нападника Расмуса Гойлунда.

Як повідомляє інсайдер Фабриціо Романо, зараз "россонері" через посередників намагаються узгодити деталі майбутньої угоди стосовно 22-річного футболіста.

За інформацією джерела, Мілан має намір орендувати данського форварда за 6 мільйонів євро з можливістю викупу за 45 мільйонів євро. Також італійський клуб повністю візьме на себе зарплату гравця.

При цьому зазначається, що сам нападник поки не налаштований залишати стан манкуніанців.

У минулому сезоні Гойлунд провів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах 52 матчі, відзначившись десятьма голами та чотирма результативними передачами.

