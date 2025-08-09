Спорт Зірковий форвард Беньямін Шешко прийняв рішення приєднатися до Манчестер Юнайтед

2025-08-09 14:36

Нападник Лейпцигу Беньямін Шешко визначився із майбутнім клубом.

За інформацією інсайдера Давіда Орнштейна, словенський форвард прийняв рішення приєднатися до Манчестер Юнайтед. Наразі сторони переходять до фінальної стадії перемовин.

Зазначається, що процес узгодження деталей не має затягнутися, адже англійський клуб уже зробив пропозицію, яка влаштовує Лейпциг. Таким чином, трансфер Шешка - майже завершений.

Раніше інтерес до гравця також проявляв Ньюкасл, але саме Юнайтед став пріоритетним варіантом для футболіста.