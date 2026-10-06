Економіка Через ризики для експорту українського зерна світові ціни на сільськгоспродукцію зросли найшвидше з 2022 року

2026-10-06 09:23

Ф’ючерси на пшеницю дорожчають третій день поспіль на тлі нових ризиків для експорту зерна з Чорноморського регіону. Про це пише Bloomberg.

Так, вранці пшениця додала 0,6% і піднялася до $6,87 за бушель. Найактивніший контракт у Чикаго зростав майже на 1%, продовжуючи найдовшу серію підйому за останній місяць.

На цьому тлі грудневі ф’ючерси у США зросли на 0,85% - до $6,888 за бушель.

Зростання цін почалося після заяви російського уряду про посилення ударів по інфраструктурі України. Водночас із липня поставки пшениці з Чорноморського регіону, який є одним із ключових світових маршрутів торгівлі зерном, уже суттєво обмежені.

Новий виток ескалації може ще більше ускладнити експорт і поставити під загрозу спроби Туреччини забезпечити безпеку зернових поставок. "Посередництво Туреччини врешті може відновити поставки, однак на досягнення домовленості можуть піти місяці", - йдеться в огляді CRM AgriCommodities.

Аналітики зазначають: якщо ситуацію вдасться стабілізувати, ризикова надбавка з цін на зерно зникне. Якщо ж перебої триватимуть, це й надалі підтримуватиме вартість пшениці.

Нагадаємо, світові ціни на сільськогосподарську продукцію за останні три місяці зросли найшвидше з 2022 року.