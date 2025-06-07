Спорт Реал розглядає можливість підписання топового нападника Ла Ліги Анте Будиміра

2025-06-07 08:28

Реал розглядає можливість підписання нападника Осасуни Анте Будиміра, повідомляє AS.

За інформацією джерела, головний тренер мадридців Хабі Алонсо нібито попросив керівництво клубу придбати форварда з профілем, схожим на Хоселу - гравця, який виконував важливу роль у минулому сезоні.

Зазначається, що вибір Реала зупинився на 33-річному хорватському нападнику, який став третім найкращим бомбардиром Ла Ліги. У його активі - 17 голів за сезон.

У контракті Будиміра прописані відступні в розмірі 25 мільйонів євро, але вже цього літа сума знизиться до 8 мільйонів, що робить трансфер ще привабливішим для "вершкових".