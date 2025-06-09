Мир В Бельгії 16-річний син українського військового зізнався у вбивстві своєї матері та сестри

2025-06-09 09:36

У Бельгії 16-річний український підліток зізнався у вбивстві своєї 46-річної матері та 6-річної сестри, а також у навмисному підпалі житла в містечку Хаасроде. Про це інформує бельгійський мовник VRT.

За даними слідства, юнак завдав обом жертвам ножових поранень, а згодом підпалив будівлю. Будинок належить місцевій церковній громаді, однак, був орендований муніципалітетом для розміщення українських біженців.

Після гасіння вогню рятувальники виявили тіло жінки, а також її 6-річну доньку, яку намагалися реанімувати, однак врятувати її не вдалося. Обидві жертви мали численні ножові поранення.

Розслідування підтвердило, що пожежа була навмисною. Прокуратура відкрила справу про подвійне вбивство.

Підліток, котрий на момент пожежі вже перебував у школі, спершу проходив у справі лише свідком, однак згодом зізнався у скоєному. Мотив наразі не встановлено.

 

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