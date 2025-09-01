Життя Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія мав мотив, але поки правоохоронці його не розкривають

2025-09-01 14:39

Підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія мав мотив, але поки правоохоронці його не розкривають. Про це повідомив заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов на брифінгу у понеділок, 1 вересня.

"Він (підозрюваний – ред.) зі Львова. Місцевий житель, який проживав тут у Львові. І мав певні обставини, за яких вчинив це вбивство", – заявив Нєбитов.

Водночас він додав, що не хоче повідомити деталі – "чому, який мотив був"

"Можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку РФ", – сказав заступник голови Нацполіції і запевнив, що слідство не прибирає жодної з версій.

Водночас Нєбитов повідомив про відсутність інформації щодо спільників затриманого.

"Не виключаємо, що підозрюваний мав наміри виїхати за кордон, про спільників наразі не відомо", – сказав він.

Разом з тим Нєбитов уточнив, що є інформація про осіб, які підозрюваного інструктували перед вбивством Парубія.

У свою чергу телеканал Прямий з посиланням на джерела стверджує, що "російські спецслужби протягом року шантажували підозрюваного інформацією про зниклого безвісти на війні сина".

"Відомо, що у росіян існує цілий список на усунення, саме в патріотичних колах. Андрій Парубій був одним із цілого списку українських патріотів, яких планувалося вбити в найближчий час", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня, у Львові було вбито Андрія Парубія. Нападник здійснив вісім пострілів і втік. У місті ввели спеціальну операцію Сирена.

Згодом з’явилося фото підозрюваного, а також відео з моментом убивства Парубія. Камери відеонагляду на одній з будівель зафіксували момент злочину.

А сьогодні вночі президент Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного в убивстві Парубія. Згодом з’явилися перші фото затриманого. У Нацполіції заявили про "російський слід".