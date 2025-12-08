Політика Премʼєр Бельгії висунув вимоги ЄС для надання кредиту коштом активів рф

2025-12-08 14:39

Премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив про підтримку Україні, але висунув вимоги для надання кредиту коштом активів рф.

За його словами, Бельгія лояльна до України, завжди обиратиме мир, свободу і демократію. Вони готові йти на жертви, але не можна вимагати неможливого від країни. 

Бельгія підтримає надання Україні “репараційного кредиту” за рахунок заморожених активів росії, якщо ЄС виконає її вимоги.

Премʼєр-міністр Бельгії заявив, що поширюється багато неправдивих інсинуацій, щоб чинити на нас тиск, але наші умови є розумними та конструктивними. Ми не збираємося обтяжувати себе безвідповідальними ризиками.

Де Вевер наголошує, що використання активів, які знаходяться в депозитарії Euroclear, може мати потенційно негативні наслідки як для Бельгії, так і для Європи. Тому однією з умов для підтримки виділення “репараційного кредиту” він називає забезпечення “повної взаємної відповідальності за ризики”.

“Відповідно до чинних двосторонніх угод про захист інвестицій, компенсації за незаконну експропріацію можуть значно перевищувати вартість самих активів і включати складні відсотки, а також нереалізований прибуток. Тому, з нашої точки зору, гарантії повинні з першого ж дня покривати всі потенційні фінансові зобов'язання”, – пояснив бельгійський політик.
Другою умовою де Вевера є “забезпечення ліквідності та захисту від ризиків”. Бельгія хоче запевнитися, що депозитарій Euroclearматиме необхідні ресурси у разі потреби. До прикладу, якщо депозитарій підпаде під російські санкції чи центробанк рф вимагатиме компенсації.

Третя умова полягає в тому, що Брюссель очікує справедливого розподілу витрат. За словами де Вевера, участь в операції мають брати всі держави-члени ЄС, які мають на зберіганні російські активи.

“І ми повинні вимагати ці кошти пропорційно і рівномірно від усіх установ, які перебувають на території Європи, і, в ідеалі, навіть ширше, ніж територія Європи – включно з країнами, що входять до “коаліції рішучих”, - сказав він.

