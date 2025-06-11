Мир YouTube дозволив залишати відео, які порушують правила, але становлять великий інтерес

2025-06-11 13:34

YouTube змінив внутрішню політику модерації контенту, дозволивши залишати відео, які частково порушують правила платформи, якщо вони визнані такими, що становлять суспільний інтерес. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на внутрішні матеріали компанії.

Раніше відео видалялися, якщо хоча б чверть його змісту суперечила правилам. Тепер поріг підвищено до половини - модераторам рекомендується не видаляти ролики, якщо їхня загальна цінність переважає потенційний ризик шкоди.

Мова зокрема про засідання місцевої влади, передвиборчі мітинги, політичні дебати, обговорення раси, гендеру. Раніше, зокрема під час пандемії коронавірусу, YouTube видаляв навіть записи місцевих засідань або дискусії політиків із науковцями через медичну дезінформацію.

На відміну від Meta та X, YouTube не повідомив про послаблення модерації. Втім, нову політику включили до навчальних матеріалів для працівників у грудні 2024 року.

Зауважується, що оновлені правила вже застосовували на практиці. Зокрема, відео з неправдивими твердженнями про зміну генів внаслідок вакцинації від COVID-19 залишили на платформі через його "новинну значущість" і згадку відомих політичних діячів. Інше відео зі зневажливим висловлюванням щодо трансгендерної особи також не видалили, оскільки порушення не вважалося систематичним.

Така політика також допомагає платформі уникати критики від політиків і активістів, котрі розчаровувалися через цензуру контенту про походження Covid, вибори президента США 2020 року, або справи сина Джо Байдена.

За словами речниці компанії Ніколь Белл, YouTube систематично оновлює інструкції для модераторів, аби враховувати теми, котрі цікавлять суспільство. Так, у 2023 році платформа скасувала частину політики про дезінформацію щодо Covid, тоді як цього року посилила правила проти контенту, що перенаправляє людей на сайти азартних ігор.

Критики, однак, вбачають у таких змінах загрозу. За словами директора Центру протидії цифровій ненависті Імрана Ахмеда, соцмережі прямують "на дно", зменшуючи витрати на модерацію та залишаючи більше контенту онлайн заради прибутку.